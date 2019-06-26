23 Октября 2020
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Экономика В России
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

В ФАС объяснили повышение цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба проверила сообщения о подорожании бензина на заправках в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, до роста цен было падение, а значит в целом ситуация - рыночная. По его словам, цены в рознице по стране выросли менее, чем на 1%, "по дизелю - где-то на уровне нулевом по сравнению с началом года", - сказал он.

"В других регионах где-то в пределах 2-3% динамика цен, но все это на уровне инфляции", - сказал Голомолзин. "Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная, когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный - росли", - добавил замглавы, сообщает РИА "Новости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила обсуждать рост цен на топливо. Предписание ведомства получил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, который спрогнозировал повышение цен в рознице на 10-13% за лето. Публичные оценки могут привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, посчитали в ФАС. Словесные интервенции не могут повлиять на топливный рынок, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии Накануне.RU он сообщил, что на разгон топливной инфляции в первую очередь влияет нежелание Минфина снижать налоговую нагрузку на отрасль, что автоматически перекладывает издержки с бюджета на автомобилистов.

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В ФАС объяснили повышение цен на бензин

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Теги: ФАС, бензин, топливо



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Ранее 28.06.2019 04:59 Мск Бензин в годовом выражении подорожал на 7,9%

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