МВД: московский отравитель использовал сильнодействующие лекарства

Вещества, обнаруженные у злоумышленника, который подозревается в отравлениях и последующих кражах на Хохловской площади в Москве, оказались феназепамом и другими сильнодействующими лекарствами.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, лекарства были изъяты у молодого человека в ходе обысков. Также среди найденных веществ - клозапин и трамадол. Кроме того, полицейские установили еще троих потерпевших, которые уже обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Общий ущерб уже превысил 140 тыс. руб. По данным следствия, от действий отравителя могли пострадать более 10 человек, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время 26-летний кабардинец Мурат С. признался в четырех эпизодах преступлений, в которых его подозревают. Злоумышленник поджидал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре столицы. После этого он поил случайных знакомых газировкой или спиртным, после чего люди теряли сознание, а злоумышленник их грабил и убегал.