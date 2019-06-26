Раскрыта информация о зарплате Зеленского

Первая зарплата президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства в мае составила 12 797 гривен, что равняется примерно $485.

По данным администрации главы государства, надбавки и премии Зеленскому не установлены. Также из зарплаты 2481 гривна (около $95) была удержана в счет обязательных налогов и сборов.

Согласно декларации о доходах, в 2018 году Зеленский заработал $370 тыс. В его собственности - квартира, несколько объектов недвижимости в Киеве, а также загородный дом и земельный участок.

Кроме того, президент Украины вместе с супругой является собственникам двух домов в Италии и арендует недвижимость в Великобритании, сообщают "Известия".

Напомним, Зеленский победил во втором туре президентских выборов в апреле текущего года. За него проголосовали более 73% жителей страны. Инаугурация новоизбранного президента состоялась 20 мая.