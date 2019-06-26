23 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) | Фото: www.uray.ru

У чиновницы из ХМАО, предположительно, нашли незадекларированную недвижимость за границей

В Урае член комитета по финансам администрации и председатель контрольной комиссии городского отделения "Единой России" Наталья Коркина якобы владеет недвижимостью в Испании, которая не проходит по декларации о доходах, сообщил Накануне.RU информированный источник.

По его словам, речь идёт о таймшере (праве одного из хозяев той или иной собственности владеть ею в определённое время) на долю в апартаментах клуба "Onagrup vacations", расположенного в Испании. В декларации о доходах эта собственность якобы не проходит, хотя в период, за который подается декларация, чиновница и члены ее семьи указанной недвижимостью владели, утверждает источник.

"То есть у человека, который возглавляет комиссию, проверяющую финансовые партийные документы, есть незадекларированная собственность за рубежом", - полагает источник.

Документы, позволяющие судить о наличии у чиновницы такой собственности, есть в распоряжении редакции.

В пресс-службе мэрии Урая Накануне.RU сообщили, что "информацией о наличии у Коркиной заграничной недвижимости не обладают".

"По предоставленной в запросе информации будет проведена проверка", - говорится в ответе на запрос агентства, подписанном и.о главы города Виктора Гамузова.

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У чиновницы из ХМАО, предположительно, нашли незадекларированную недвижимость за границей

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Теги: Урай, Наталья Коркина



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Ранее 17.07.2019 15:28 Мск Подтвердилась информация о незадекларированной зарубежной недвижимости чиновницы из ХМАО
Ранее 26.06.2019 09:24 Мск Прокуратура выяснит, действительно ли чиновница из Урая владеет незадекларированной недвижимостью в Испании

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