Украина отзывает своего посла при Совете Европы из-за возвращения российской делегации в ПАСЕ

После возвращения российской делегации в ПАСЕ на Украине решили отозвать своего посла при Совете Европы, об этом написал в Facebook руководитель украинского МИДа Павел Климкин.

Климкин отметил, что СЕ "потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно". Он добавил, что посла отзывают "для консультаций".

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее - 118 проголосовали "за", 62 "против", 10 воздержались. Это произошло, несмотря на усилия Украины по затягиванию процесса рассмотрения проекта резолюции о возвращении России в ПАСЕ.

Таким образом, российская делегация официально приглашена на июньскую сессию в ПАСЕ.