Пробитые стекла, испорченные посевы и стены "в решето". В Кургане и пригороде выпал град размером с куриное яйцо

Вечером 25 июня жители Кургана и окрестных сел пережили настоящее нашествие стихии - на город обрушился сильнейший ливень с градом, передает корреспондент Накануне.RU.

Городские улицы как всегда оказались не готовы к такому количеству воды из-за забитой ливневой канализации. В результате огромное количество дворов, проезжие части в центре - на улицах Карла Маркса, Коли Мяготина и проспекте Конституции - затопило, множество машин "встали" с заглохшими двигателями.

Пользователи социальных сетей выложили большое количество фото, на которых пожаловались на последствия стихии. В микрорайоне Черемухово, например, градины размером с куриное яйцо уничтожили саженцы помидоров и побили побеги картофеля.

Там же в Черемухово местные жители выложили в группу "Инцидент Курган" фото стены дома, покрытой сайдингом.

"Посмотрите, все в решето, придется людям делать ремонт", - пишет Елена.

Автовладельцы выкладывают фотографии испорченных автомобилей - передние и задние стекла разбило градом.