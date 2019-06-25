23 Октября 2020
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град (2019) | Фото:vk.com &quot;Инцидент Курган&quot;

Пробитые стекла, испорченные посевы и стены "в решето". В Кургане и пригороде выпал град размером с куриное яйцо

Вечером 25 июня жители Кургана и окрестных сел пережили настоящее нашествие стихии - на город обрушился сильнейший ливень с градом, передает корреспондент Накануне.RU.

Городские улицы как всегда оказались не готовы к такому количеству воды из-за забитой ливневой канализации. В результате огромное количество дворов, проезжие части в центре - на улицах Карла Маркса, Коли Мяготина и проспекте Конституции - затопило, множество машин "встали" с заглохшими двигателями.

Пользователи социальных сетей выложили большое количество фото, на которых пожаловались на последствия стихии. В микрорайоне Черемухово, например, градины размером с куриное яйцо уничтожили саженцы помидоров и побили побеги картофеля.

град(2019)|Фото:vk.com "Инцидент Курган"

Там же в Черемухово местные жители выложили в группу "Инцидент Курган" фото стены дома, покрытой сайдингом.

"Посмотрите, все в решето, придется людям делать ремонт", - пишет Елена.

испорченный сайдинг, град(2019)|Фото:vk.com "Инцидент Курган"

Автовладельцы выкладывают фотографии испорченных автомобилей - передние и задние стекла разбило градом.

град, посевы(2019)|Фото:vk.com "Инцидент Курган"

град(2019)|Фото:vk.com "Инцидент Курган"

град(2019)|Фото:vk.com "Инцидент Курган"

дождь, непогода, потоп, ливень(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

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Пробитые стекла, испорченные посевы и стены "в решето". В Кургане и пригороде выпал град размером с куриное яйцо

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Теги: град, Курган, ливень, непогода, шторм, дождь, посевы, стекла, потоп



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