Малообеспеченные родители в России будут получать на одного ребенка до 10 тысяч рублей ежемесячно

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев анонсировал планы властей страны по увеличению детского пособия в 200 раз, пишет "Интерфакс".

Медведев уточнил, что это касается лишь малообеспеченных семей, в которых доход обоих супругов не превышает размер двух прожиточных минимумов.

Сейчас такие семьи получают на одного ребенка 50 рублей, позже эта сумма увеличится до 10 тыс. руб. ежемесячно.