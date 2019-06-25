В Москве суд не отпустил Абызова под домашний арест

Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов останется в СИЗО - такое решение принял Московский горсуд, пишет Mash.

Абызов просил отпустить его под домашний арест, однако судья решил иначе.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта этого года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины. Арест экс-министру продлили до 25 июля.