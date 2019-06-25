На Южном Урале на пенсионерку завели "уголовку" за пост о взрыве в УФСБ

Челябинская пенсионерка попала в поле зрения силовиков после того, как оставила комментарий в соцсетях, связанный со взрывом в здании управления ФСБ по Архангельской области.

Напомним, 31 октября прошлого года в здании управления взорвалась бомба. Как выяснилось позже, взрыв произошел на входе. Бомбу с собой принес 17-летний студент местного политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. По одним данным, он подорвал ее вместе с собой, по другим, хотел оставить в сумке и выбежать. В результате взрыва молодой человек погиб сам, а трое сотрудников ФСБ оказались ранены. Очень скоро стало известно, что студент увлекался левыми и анархическими идеями и активно общался с единомышленниками в соцсетях, часто писал о радикализации протеста и сопротивлении режиму.

59-летняя пенсионерка после своего комментария попала под уголовное преследование - на нее завели уголовное дело по статье "публичное оправдание теракта, совершенное с использованием сети интернет", сообщили Накануне.RU собственные источники в ГУ МВД России по Челябинской области.

Официально силовики пока не комментируют возбуждение дела. Женщина находится под подпиской о невыезде.