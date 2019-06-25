Соперники по выборам раскритиковали челябинского врио губернатора

Кандидаты в губернаторы Челябинской области от партии "Яблоко" Ярослав Щербаков и самовыдвиженец из Миасса Татьяна Якимова провели совместную пресс-конференцию, на которой обозначили некоторые пункты своей предвыборной программы и рассказали о процедуре преодоления "муниципального фильтра". Пресс-конференция проводилась при поддержке движения "Стоп-ГОК", передает корреспондент Накануне.RU.

Первым делом кандидаты заявили свою непримиримую позицию по вопросу строительства Томинского горно-обогатительного комбината, предприятие строит, напомним, "дочка" "Русской медной компании" (РМК) Игоря Алтушкина. Татьяна Якимова напомнила собравшимся об успешном опыте противостояния активистов в Миассе, которые в феврале текущего года сорвали строительство Красногорского ГОКа. По словам Якимовой, "в Миассе мы намерены развивать туристическую сферу".

Ярослав Щербаков в своем выступлении перечислил наиболее актуальные, на его взгляд, проблемы охраны окружающей среды в Челябинске, попутно раскритиковав позицию врио губернатора Алексея Текслера по Томинскому ГОКу. По мнению Щербакова, у Текслера "нет ясной и четкой позиции по данному вопросу". Щербакова также поддержал лидер "Стоп-ГОка" Василий Московец, поначалу комплиментарно высказавшийся о Текслере и его словах о том, что "все нужно внимательно проверить и оценить". Однако тут же Московец напомнил, что буквально теми же словами и выражениями сыпал поначалу и предшественник Теслера Борис Дубровский, при котором строительство Томинского ГОКа как раз началось.

Щербаков особо остановился на процедуре сбора подписей муниципальных депутатов из Челябинской области, процедуре преодоления так называемого "муниципального фильтра". С этим, как говорит Щербаков, имеются сложности. Часть депутатского корпуса на местах в общем-то готова поставить собственную подпись в поддержку того или иного независимого кандидата, но на таких депутатов начинается давление и в итоге они отказываются от договоренностей. В некоторых местах процессы сбора подписей тормозят руководители местных советов депутатов, пытаясь заволокитить вопрос. Имеются сложности с нотариальным оформлением бумаг и т.д. Тем не менее, Щербаков полон решимости продолжить свое участие в избирательной кампании по выборам губернатора.

Отметим, что на утро понедельника, когда истекал срок подачи документов в областную избирательную комиссию, о своем выдвижении заявили 14 человек.

В кампании собирались принять участие 5 кандидатов от политических партий (КПРФ, ЛДПР, "Родина", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Яблоко"), остальные кандидаты, включая врио губернатора Алексея Текслера, идут самовыдвиженцами. Для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо представить заверенные подписи 266 депутатов местных и районных советов, самовыдвиженцам, кроме того, предстоит собрать 13 тыс. 169 подписей избирателей. Выборы губернатора Челябинской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.