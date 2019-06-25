ВС признал разрешение на проведение референдума по полигону на Шиесе незаконным

В Верховном суде России закончилось рассмотрение дела по вопросу законности проведения референдума по строительству полигона на станции Шиес в Архангельской области. Ранее одобренное Архангельским областным судом решение о законности проведения референдума признано в ВС РФ незаконным, дело вернут в региональную инстанцию на новое рассмотрение, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты, которые сегодня представляли в Верховном суде позицию протестующих против планов строительства "мусорного экотехнопарка" в Шиесе, уже заявили, что были готовы к такому развитию событий и готовят кассационную жалобу на решение ВС РФ. Напомним, что ранее идею проведения референдума по вопросу завоза в Архангельскую область мусора из Подмосковья и Москвы иниицировали активисты, выступающие резко против данных планов. Позицию протестующих поддержали некоторые депутаты регионального уровня, позже о законности проведения референдума заявили и судьи Архангельского областного суда. Однако чиновники администрации региона обратились в Верховный суд, который сегодня вынес противоположное решение.

Протесты против строительства так называемого экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области, где по планам региональных властей собираются принимать и перерабатывать московский мусор, продолжаются с лета прошлого года. В настоящее время активисты разбили у станции Шиес бессрочный лагерь, активисты следят за ходом строительства и по возможности пытаются противодействовать этому. В Архангельске, Северодвинске и ряде других населенных пунктов прошла целая серия протестных акций. Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов в одном из публичных выступлений назвал протестующих "шелупонью", в ответ они потребовали немедленной отставки чиновника.