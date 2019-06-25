Поезд Челябинск–Ташкент остановлен в Казахстане из-за взрывов на военных складах

Поезд № 365 Челябинск – Ташкент остановлен на территории Казахстана в районе станции Шиели из-за взрывов на территории воинской части.

В настоящий момент 211 пассажиров поезда обеспечены горячим питанием на вокзале.

"Далее планируется организовать доставку пассажиров автотранспортом до границы с Узбекистаном", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрывы на складах с боеприпасами на территории воинской части в городе Арысь произошли утром 24 июня, после этого возник пожар. Жертвами инцидента стали два человека, еще 89 находятся в больнице.

Сейчас из Арыси эвакуированы более 40 тыс. человек, все они размещены в соседних населенных пунктах. В городе дежурят усиленные наряды полиции, чтобы избежать мародерства.