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Происшествия За рубежом
Джеймс Бонд агент 007 Дэниел Крейг (2012) | Фото:telegraph.co.uk

На съемках фильма о Джеймсе Бонде арестовали вуайериста, установившего камеру в женский туалет

На съемках фильма "Бонд 25" арестовали мужчину, установившего скрытую камеру в женский туалет. Как сообщает TMZ, британская полиция арестовала 49-летнего Питера Хартли. Ему уже предъявлено обвинение: вуайерист установил камеры в одной из женских уборных студии "Пайнвуд" (здесь, кстати, на прошлой неделе побывал наследник британского престола принц Чарльз). Пока не известно, как далеко зашел арестованный, использовал ли он снятое в личных целях или сливал в сеть.
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На съемках фильма о Джеймсе Бонде арестовали вуайериста, установившего камеру в женский туалет

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Теги: джеймс бонд, съемки, вуайерист



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