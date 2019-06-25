На съемках фильма о Джеймсе Бонде арестовали вуайериста, установившего камеру в женский туалет

На съемках фильма "Бонд 25" арестовали мужчину, установившего скрытую камеру в женский туалет. Как сообщает TMZ, британская полиция арестовала 49-летнего Питера Хартли. Ему уже предъявлено обвинение: вуайерист установил камеры в одной из женских уборных студии "Пайнвуд" (здесь, кстати, на прошлой неделе побывал наследник британского престола принц Чарльз). Пока не известно, как далеко зашел арестованный, использовал ли он снятое в личных целях или сливал в сеть.

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Поклонники бондианы уже недобро шутят, мол, съемки юбилейного фильма об агенте 007 прокляты. Сначала сломал ногу исполнитель главной роли Дэниел Крейг (ему сделали операцию, до сих пор восстанавливается), потом был ранен член съемочной группы во время пиротехнического взрыва в студии, теперь под вопросом график, из которого команда, похоже, выбивается из-за многочисленных проблем.