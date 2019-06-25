Вахтанг Кикабидзе: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

80-летний грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал слухи о его смерти, которые накануне начали распространяться в сети. Ответил артист там же – на своей странице в Facebook. "Как сказал великий Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", - написал Кикабидзе.

Кстати, это уже не первый раз, когда известного актера "хоронят" или приписывают ему смертельные заболевания и экстренные госпитализации. Кикабидзе относится к подобным сплетням и "уткам" с юмором, полагая, что "похороненный заживо" будет жить дольше.