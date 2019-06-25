22 Октября 2020
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Кадр из фильма «Валентин и Валентина» (2018) | Фото: kino-teatr.ru

В Минкультуры призвали худрука МХАТа имени Горького прислушиваться к Дорониной

В Министерстве культуры прокомментировали скандал в МХАТе имени Горького.

Ранее в сети появилось видео, в котором труппа театра просит президента вернуть на место худрука Татьяну Доронину, которая больше 30 лет возглавляла МХАТ. Полгода назад Министерство культуры России перевело Доронину на пост президента театра, а худруком назначило Эдуарда Боякова.

В пресс-службе министерства надеются, что стороны сумеют урегулировать возникшие разногласия.

Там напомнили, что Доронина остается председателем худсовета театра, "который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра".

"Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций", - заявили в министерстве.

В Кремле заявили, что Владимир Путин пока не видел обращение артистов МХАТ им. Горького, которые записали обращение к президенту России с просьбой сменить художественного руководителя заведения.

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В Минкультуры призвали худрука МХАТа имени Горького прислушиваться к Дорониной

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Теги: мхат имени горького, татьяна доронина, минкультуры



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Развитие сюжета:

Ранее 17.01.2020 15:48 Мск Артисты МХАТ имени Горького судятся с руководством театра

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Ранее 25.06.2019 08:12 Мск Труппа МХАТ им. Горького обратилась к Путину с просьбой вернуть Доронину на пост худрука
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