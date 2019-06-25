22 Октября 2020
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мегалитический ритуальный комплекс, Платовский район, (2019) | Фото: www.csu.ru

На Южном Урале обнаружен ритуальный комплекс, где совершались жертвоприношения

На Южном Урале археологи обнаружили уникальный мегалитический ритуальный комплекс эпохи бронзового века, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЧелГУ.

"Астрономический" комплекс обнаружили во время раскопок могильника Степное 25 в Пластовском районе. Его использовали в бронзовом веке жители окрестных поселений в течение нескольких столетий для совершения различных обрядов.

Комплекс состоял из четырёх менгиров, под которыми обнаружены жертвоприношения коровы, телёнка, лошади, мелкого рогатого скота и трупосожжения людей, а также остатки украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур.

"Судя по различной керамике, их использовали представители многих археологических культур на протяжении веков – начиная от эпохи Аркаима до финала бронзового века", - рассказала руководитель экспедиции, директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

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На Южном Урале обнаружен ритуальный комплекс, где совершались жертвоприношения

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Теги: ритуальный комплекс, жертвоприношения, археологи, раскопки,



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