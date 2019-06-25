Порядка 150 млрд рублей россиян освободят от налогов

Группа сенаторов внесла в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от налога на доход физических лиц обезличенные металлические счета (ОМС). По экспертным оценкам, на таких счетах хранится до 150 млрд руб. россиян, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывать счета в российских банках можно в четырех видах металлов: золото, серебро, платина и палладий. Доходы по таким счетам складываются из процентов, начисляемых банком, и разницы между ценой покупки и ценой продажи драгметаллов. Доходы по обезличенным металлическим счетам подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.

На обезличенные металлические счета приходится 1,6-2,4% сбережений россиян или 100-150 млрд руб, указывают сенаторы. Если освободить такие вклады от налогов, то пассивы банковской системы могут увеличиться, считают авторы. Накопления населения по состоянию на начало 2019 г. в наличной форме составляют 6 315 млрд руб.

"Реализация данного федерального закона будет способствовать поддержанию устойчивости национальной валюты за счет создания альтернативного валютным вкладам инструмента инвестирования (дедолларизации), а также приведет к увеличению ресурсной базы банковской системы за счет снижения доли неорганизованных сбережений граждан, хранящихся в форме наличных денежных средств, и использования их для кредитования экономики", - говорится в пояснениях к проекту.

Как сообщало Накануне.RU, Банк России выразил обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования в России: задолженность по кредитам физлиц в 2018 г. увеличилась на 22,8%.