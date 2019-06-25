Правительство компенсирует авиакомпаниям убытки из-за запретов полетов в Грузию

Российское правительство собирается компенсировать авиаперевозчикам потери, которые они понесут из-за запретов на полеты в Грузию. По словам вице-премьера Максима Акимова, ситуация будет обсуждаться с авиакомпаниями и профильными ведомствами на совещании в среду, 26 июня.

Оценка ущерба потребует времени и расчетов, отметил Акимов. По его словам, это тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. "Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся", — цитирует ТАСС Акимова.

Напомним, президент России с 8 июля запретил российским авиаперевозчикам возить наших соотечественникам в Грузию, также нельзя осуществлять перевозки грузинским компаниям.

Газета "Коммерсант" пишет со ссылкой на источники в авиакомпаниях, что перевозчики ожидают достаточно серьезные убытки. "Грузия — один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления", - говорит источник издания.

Проблемы у перевозчиков возникнут еще и с версткой расписания – запрет был введет всего за две недели до старта самого пикового периода летнего сезона, и авиакомпании уже не успеют перестроить маршрутную сеть оптимальным образом.