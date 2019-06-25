Апелляция компании "Аквасиб" по заводу на Байкале осталась без удовлетворения

Компания "Аквасиб" не смогла обжаловать признание незаконным строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале.

ТАСС сообщает, что судебная коллегия по административным делам определила решение Кировского районного суда Иркутска оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Однако нынешнее решение "Аквасиб" может обжаловать в течение шести месяцев. Компания-застройщик настаивает на том, что истец (которым выступала Байкальская природоохранная прокуратура) не предоставил доказательств наличия на Таловских болотах краснокнижных птиц.

Однако, напомним, претензии против строительства завода сводятся не только к уникальности природной территории, на которой предполагается строительство завод. Земельный участок был предоставлен с нарушениями, в обход публичных процедур - торгов.