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Строительство завода по бутылированию воды в Прибайкалье (2019) | Фото: /activatica.org

Апелляция компании "Аквасиб" по заводу на Байкале осталась без удовлетворения

Компания "Аквасиб" не смогла обжаловать признание незаконным строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале.
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ТАСС сообщает, что судебная коллегия по административным делам определила решение Кировского районного суда Иркутска оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Однако нынешнее решение "Аквасиб" может обжаловать в течение шести месяцев. Компания-застройщик настаивает на том, что истец (которым выступала Байкальская природоохранная прокуратура) не предоставил доказательств наличия на Таловских болотах краснокнижных птиц.

Однако, напомним, претензии против строительства завода сводятся не только к уникальности природной территории, на которой предполагается строительство завод. Земельный участок был предоставлен с нарушениями, в обход публичных процедур - торгов.

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Апелляция компании "Аквасиб" по заводу на Байкале осталась без удовлетворения

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Теги: Аквасиб, Байкал, завод



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