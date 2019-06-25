Референдума о строительстве храма в Екатеринбурге не будет

Избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации инициативной группе по проведению местного референдума на тему строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади (сквер у Театра драмы), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее (11 июня) соответствующее ходатайство о регистрации поступило в горизбирком за подписью 11 жителей уральской столицы. Комиссией была проведена работа по проверке представленных документов, в том числе с использованием Государственной автоматизированной системы "Выборы", а также получены необходимые сведения из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области в отношении членов инициативной группы.

Отказ обоснован, в частности, несоответствием формулировок вопросов в протоколе собрания инициативной группы тексту ходатайства о её регистрации; недостоверными сведениями о членах инициативной группы; отсутствием сведений о соблюдении необходимых процессуальных процедур. Комиссия также приняла во внимание то обстоятельство, что в представленном протоколе собрания отсутствуют персональные данные участников собрания, членов инициативной группы, уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам. Проще говоря, по мнению избиркома, активисты совершили ряд грубых и явных ошибок при составлении документов.

Отметим, что сейчас, когда РПЦ отказалась от идеи построить собор в сквере у Театра драмы, в думе Екатеринбурга на рабочей группе обсуждают альтернативные площадки, а опрос о месте строительства собираются провести в сентябре этого года.