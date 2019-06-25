22 Октября 2020
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День молодёжи Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Хедлайнером дня молодёжи в Нижневартовске стала группа "Anacondaz"

23 июня в Нижневартовске отметили День молодёжи. На набережной Оби работало восемь площадок. Образовательные, творческие и танцевальные мастер-классы посетили 30 тыс. вартовчан и гостей города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На главной сцене выступили местные и приглашенные диджеи, музыкальные коллективы города и лауреаты фестиваля "Студенческая весна". Талантливой молодёжи вручили заслуженные награды. Заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина отметила, что молодость это, прежде всего, состояние души.

"Когда ты чувствуешь резерв творческих сил, строишь грандиозные планы, понимаешь, что все тебе по плечу. Важно, что молодые люди Нижневартовска постоянно развиваются, двигаются вперёд, гордятся своей историей, творчески подходят к любому делу", - сказала она.

Завершением праздника стало выступление российской рэп-рок-группы "Anacondaz".

День молодёжи Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Хедлайнером дня молодёжи в Нижневартовске стала группа "Anacondaz"

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Теги: День молодёжи, Anacondaz



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