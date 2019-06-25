22 Октября 2020
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Общество За рубежом
Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:twitter.com/RoyalFamily/Press Association

Британские налогоплательщики в шоке: ремонт в доме Меган Маркл и принца Гарри обошелся бюджету в 3 миллиона долларов

Британские налогоплательщики в шоке: ремонт особняка для принца Гарри (34) и Меган Маркл (37) обошелся казне в колоссальные 2,4 млн фунтов стерлингов (более $3 млн). Речь о коттедже Фрогмор в Оксфордшире. Стоит отметить, что переезд в отдельное жилье подальше от Лондона не был необходимостью: перед свадьбой год назад паре отремонтировали апартаменты в Кенсингтонском дворце, но Меган, по слухам, не ужилась с родственниками новоиспеченного мужа – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Официальный отчет о доходах и расходах британской королевской семьи был опубликован во вторник, 25 июня. Документ открыл неприятную правду: ремонт в поместье обошелся значительно дороже, чем сообщалось ранее.

Сам по себе коттедж (просторный дом на несколько десятков комнат) подарила молодоженам королева. Но его состояние было "неподходящим" для Меган, Гарри и их новорожденного сына Арчи Харрисона. Так что капитальный ремонт включал в себя перепрокладку всех коммуникаций, в том числе отопления, электричества и канализации. Пять спален, кухню, ванные комнаты и даже шкафы-купе оформлял известный дизайнер. Камины, полы, лестницы – все сделали новое и роскошное. Меган придирчиво выбирала мебель – экологически чистую, из материалов без токсинов, веганские краски – все это стоит очень дорого.

А самое интересное: поговаривают, что Меган осталась не слишком довольна ремонтом и уже подумает о переустройстве дома.

 

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Британские налогоплательщики в шоке: ремонт в доме Меган Маркл и принца Гарри обошелся бюджету в 3 миллиона долларов

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Теги: британская королевская семья, меган маркл, ремонт, налогоплательщики, принц гарри



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2019 20:00 Мск Принц Гарри и Меган Маркл показали фото с крестин сына Арчи Харрисона

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