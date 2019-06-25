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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд не нашёл состава преступления в действиях директора пермской гимназии, где "дискриминировали" первоклассников

В Перми суд рассмотрел административное дело директора гимназии №4 и самого учреждения, где для мальчиков и девочек, желающих стать первоклассниками, ввели разные проходные баллы, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Напомним, проходной балл в первый класс гимназии №4 для девочек составляет 69,1, а для мальчиков – 65,7. Департамент образования Перми после проверки объявил директору выговор.

Гимназия и её директор попали под "административку" по статье "Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций".

"По оперативной информации, состава преступления ни в действиях директора, ни в действиях гимназии нет. Когда мы получим мотивировочную часть решения, сможем высказаться подробно", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре.

Добавим, ситуацию сегодня прокомментировал губернатор Максим Решетников.

"А можем ли мы при поступлении в первый класс требовать экзаменов? Вообще-то, по данным экспертов, нет. Попросил прокурора края посмотреть. Насколько набор в первый класс по баллам допустим? Я заикнулся в разговоре с директором одной гимназии об этом и встретил острое отторжение. Может, однажды созреем для серьёзного разговора, и ситуация с гимназией №4 – повод поговорить. Это общество должно решать, нужны переходные периоды для адаптации", - сказал глава региона во время пресс-конференции.

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Суд не нашёл состава преступления в действиях директора пермской гимназии, где "дискриминировали" первоклассников

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Теги: гимназия № 4, баллы, суд, административка



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