Повышение НДС для полетов через Москву обесценит налоговые льготы для региональных маршрутов

Обнуление ставки НДС для внутренних пассажирских авиаперевозок за пределами московского авиаузла не приведет к снижению стоимости прямых полетов в том случае, если параллельно власти увеличат налоговую нагрузку на полеты из Москвы. Мера ранее озвучивалась Минфином.

Ставка для полетом между регионами будет равна нулю с 1 ноября 2019 г., соответствующие поправки подписаны в июне. Меру лоббировала группа "Ренова" Виктора Вексельберга, в которою входят "Аэропорты регионов". Снижение налоговой нагрузки позволит разгрузить аэропорты столичного региона, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Зайцева. Кроме того, снизится транспортная составляющая в стоимости туристических путевок по внутрироссийским направлениям. Однако параллельное увеличение НДС с 10 до 18% (первоначально предлагалось до 20%) на авиаперевозки пассажиров через аэропорты Москвы может нивелировать положительный эффект. Авиаэксперты уже оценили возможные потери в 40 млрд руб., в то время как обнуление НДС по региональным направлениям экономит 17 млрд руб. авиакомпаний. При этом через столицу летает 75% внутрироссийских рейсов.

"Возможное повышение ставки НДС для авиаперелетов через московский авиаузел приведет к существенной нагрузке для авиакомпаний, следствием чего станет перераспределение затрат на авиарейсы в региональных аэропортах, что отразится на конечных потребителях — стоимость всех авиабилетов возрастет", - говорит Зайцева.

Как сообщало Накануне.RU, российские банкиры планировали создать региональную авиакомпанию для полетов мимо Москвы. Однако проект приостановлен из-за отсутствия заинтересованности со стороны Правительства. Добавим, что реализован проект мог быть на базе авиакомпании Utair, которая испытывает сложности с погашением кредитов.