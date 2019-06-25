Зауральские депутаты выйдут с каникул, чтобы согласовать профессора Шалютина на должность омбудсмена

Депутата Курганской областной думы, профессора Бориса Шалютина на этой неделе должны согласовать на должность уполномоченного по правам человека в регионе, такое заявление сделал спикер зауральского парламента Дмитрий Фролов, передает корреспондент Накануне.RU.

В связи с этим, отметил Фролов, депутатов областной думы для согласования кандидатуры Шалютина могут созвать на внеочередное заседание с летних каникул, на которые они отправились сегодня.

В случае назначения на должность омбудсмена Шалютин сложит полномочия депутата облдумы.