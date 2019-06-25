Уральский регоператор заявит в полицию на бизнесмена, устроившего свалку, которую показали Путину

В компании "Рифей" собираются подать заявление в полицию на розыск предпринимателя, захламившего контейнерную площадку в уральском городе Верхняя Салда. Свалку показали президенту России.

Напомним, на минувшей неделе в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным Салда прозвучала в блоке вопросов на тему того, что мусорная "реформа" на местах зачастую не работает. Местные жители прислали фото. После этого прокуратура организовала свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Рифей", сигнал о несанкционированной свалке региональный оператор получил 18 июня от горожан, после чего его передали перевозчику через диспетчерскую службу. В компании заверили, что уже на следующий день, 19 июня, еще до начала "Прямой линии" все отходы убрали с площадки.

Сейчас регоператор готовит заявление в правоохранительные органы с требованием разыскать бизнесмена, захламившего контейнерную площадку в Верхней Салде по улице Карла Маркса, 25. В компании считают необходимым привлечь нарушителей к ответственности.

Напомним, накануне свердловский губернатор Евгений Куйвашев на совещании с региональными операторами потребовал неукоснительного выполнения всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора в области. Также глава региона дал ряд поручений и пригрозил увольнениями.