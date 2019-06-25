Экс-губернатор Борис Дубровский подал иск к ФАС

Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского к Федеральной антимонопольной службе России. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание назначено на 8 августа.

Экс-губернатор просит признать незаконным решение ФАС.

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский.

Результатом этого сговора стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог на Южном Урале. Так, "Южуралмост", с которым было заключено более 90% соответствующих контрактов, стал монополистом в этой сфере.

На этом фоне Борис Дубровский подал в отставку.

Ранее в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением обратилась компания "Южуралмост". Заседание по делу назначено на 19 августа.