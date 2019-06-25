Буряты пожаловались Путину на беспредел нефритчиков Жители поселка Россошино на севере Бурятии обратились к президенту Владимиру Путину. В видеообращении, которое появилось в Сети, сельчане рассказали о произволе со стороны добытчиков нефрита, "Забайкальского горнорудного предприятия" (ЗГРП). Большая часть поселка Россошино - эвенки, которые всегда обеспечивали свою жизнь рыбалкой, охотой и разведением оленей. Однако ситуация изменилась в худшую сторону после прихода в регион компании по добыче нефрита. "Нас, коренных жителей, стали выгонять из охотугодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу, чтобы не было возможности вести промысловую охоту", - говорится в обращении. "Сотрудники скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием, при этом говорят: "Вы, ****, здесь обитать больше не будете, и это не ваш теперь дом", - рассказывают жители.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести проверку по обращению жителей. В поселок должны направить межведомственную комиссию в составе Росприроднадзора, уполномоченного по правам человека в Бурятии с привлечением прокуратуры.

В ситуации также разбираются депутаты Народного Хурала. О давлении на коренное население поселка со стороны ЗГРП сообщил на сессии 20 июня депутат Виктор Малышенко.

Он зачитал обращение жителей Россошино, где приводятся факты противоправных действий по отношению к местным жителям со стороны сотрудников ЗГРП.

"Фактически, не имея прав и документов, компания перекапывает русло реки Нижняя Ципа, в которой зимуют и нерестятся краснокнижные рыбы", - говорится в сообщения.

Кроме того, утверждается, что добытчики нефрита похищают людей и даже создали на руднике тюрьму, где держат похищенных.

"Забайкальское горнорудное предприятие" в Бурятии считается самым крупным по добыче нефрита. В государственной корпорации "Ростех" заявили, что с 2016 года "Ростех" не является акционером данного предприятия. При этом в базе данных СПАРК "Ростех" обозначен как один из учредителей компании.

Местные СМИ сообщают, что АО "ЗГРП" несколько лет назад фактически "выдавил" эвенкийскую общину "Дылача" с ее горнорудных участков в Баунтовском районе Бурятии и стал самостоятельно добывать там нефрит для экспорта в Китай.