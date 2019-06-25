Буряты пожаловались Путину на беспредел нефритчиков
Жители поселка Россошино на севере Бурятии обратились к президенту Владимиру Путину.
В видеообращении, которое появилось в Сети, сельчане рассказали о произволе со стороны добытчиков нефрита, "Забайкальского горнорудного предприятия" (ЗГРП).
Большая часть поселка Россошино - эвенки, которые всегда обеспечивали свою жизнь рыбалкой, охотой и разведением оленей.
Однако ситуация изменилась в худшую сторону после прихода в регион компании по добыче нефрита. "Нас, коренных жителей, стали выгонять из охотугодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу, чтобы не было возможности вести промысловую охоту", - говорится в обращении.
"Сотрудники скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием, при этом говорят: "Вы, ****, здесь обитать больше не будете, и это не ваш теперь дом", - рассказывают жители.
В ситуации также разбираются депутаты Народного Хурала. О давлении на коренное население поселка со стороны ЗГРП сообщил на сессии 20 июня депутат Виктор Малышенко.
Он зачитал обращение жителей Россошино, где приводятся факты противоправных действий по отношению к местным жителям со стороны сотрудников ЗГРП.
"Фактически, не имея прав и документов, компания перекапывает русло реки Нижняя Ципа, в которой зимуют и нерестятся краснокнижные рыбы", - говорится в сообщения.
Кроме того, утверждается, что добытчики нефрита похищают людей и даже создали на руднике тюрьму, где держат похищенных.
"Забайкальское горнорудное предприятие" в Бурятии считается самым крупным по добыче нефрита. В государственной корпорации "Ростех" заявили, что с 2016 года "Ростех" не является акционером данного предприятия. При этом в базе данных СПАРК "Ростех" обозначен как один из учредителей компании.
Местные СМИ сообщают, что АО "ЗГРП" несколько лет назад фактически "выдавил" эвенкийскую общину "Дылача" с ее горнорудных участков в Баунтовском районе Бурятии и стал самостоятельно добывать там нефрит для экспорта в Китай.