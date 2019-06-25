На Ямале "Фонд капремонта" заплатил подрядчику 772 тысячи за работу, которую тот не делал

"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" заплатил подрядчику крупную сумму за работу, которую тот не делал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Проверка показала, что во время ремонта одного из домов в Салехарде компания сделала не всю работу, однако получила все деньги, полагающиеся по контракту. 772 тыс. руб. – такова сумма переплаты.

Прокурор столицы округа потребовал от директора регионального оператора капитального ремонта и главы "Салехардской дирекции единого заказчика" исправить ошибки. Лишние деньги вернули на счёт фонда. Два сотрудника "дирекции" и один – регионального оператора капитального ремонта привлечены к дисциплинарной ответственности. Против подрядчика возбуждено дело о мошенничестве.