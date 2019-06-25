22 Октября 2020
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(2004) | Фото: victory.rusarchives.ru

Белгородский митрополит заявил, что некрещёные бойцы Красной армии погибли в первые месяцы войны

Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн сделал, мягко говоря, спорное заявление. На вечере памяти 78-й годовщины начала Великой Отечественной Войны 21 июня сановник РПЦ заявил, что потери Красной армии в войне являются расплатой за безбожие.

В частности, митрополит Иоанн заявил: "Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие". Он также добавил, что "войну выиграли крещеные люди, те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину".

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Белгородский митрополит заявил, что некрещёные бойцы Красной армии погибли в первые месяцы войны

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Теги: рпц, безбожие, вов, крещеные



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