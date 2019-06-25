Не учится на ошибках: мэр "духовной столицы Урала" вновь оштрафован за нарушение законодательства о закупках

Свердловская прокуратура провела проверку в администрации Верхотурья - города, который считается "духовной столицей Урала". Глава муниципалитета оштрафован.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2018 году администрация городского округа заключила контракт на ремонт водоочистных сооружений, однако заказ на выполнение работ по ремонту системы водоподготовки с устройством защитных сооружений для оборудования скважины был размещен неконкурентным способом - без проведения конкурса или аукциона и заключен с единственным поставщиком.

После этого в отношении главы городского округа Верхотурский возбудили административное дело по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ. В итоге он был оштрафован на 50 тыс. руб.

Напомним, это уже не первый раз, когда у главы Верхотурья возникают проблемы с законом: минувшей зимой чиновника также штрафовали за нарушение законодательства о закупках.