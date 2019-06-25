Руководство "Аэрофлота" не получит премий из-за крушения SSJ100

Руководство "Аэрофлота" останется без премий по итогам года из-за авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100, которая произошла в "Шереметьево" 5 мая.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров. Он пояснил, что лишение премий из-за катастроф предусматривает KPI менеджмента, передает "Интерфакс".

Ранее Савельев впервые публично высказался по катастрофе. По его словам, "МАК завершает работу, есть предварительный анализ, мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации".

Напомним, следствие опубликовало только предварительный отчет, в нем есть указания на недочеты в работе перевозчика.

Катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Известно, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.