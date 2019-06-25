Власти Челябинской области увеличили субсидии на строительство конгресс-холла и президентской деревни

Правительство Челябинской области увеличило финансирование на строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, передает корреспондент Накануне.RU.

"В подпрограмме "Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства" в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС увеличивается финансирование на предоставление субсидии на строительство конгресс-холла 147 млн рублей, предусматриваются субсидии на строительство президентской деревни на 105 млн рублей", - сообщила на заседании правительства и.о. первого замглавы минэкономразвития региона Ирина Акбашева.

Напомним, основной площадкой саммитов в Челябинске станет конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится на улице Труда предпринимателем Алексеем Наговицыным. В 2018 году депутаты Законодательного собрания области одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну.