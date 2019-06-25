СМИ: Трамп задумался о несправедливости договора об обороне с Японией

Президент США Дональд Трамп счёл договор об обороне с Японией несправедливым и задумался о его реформировании.

The Japan Times сообщает, что американский лидер полагает, будто заключённый после Второй мировой войны документ односторонний. Сейчас Соединённые Штаты обязаны защищать Японию в случае нападения на неё третьей страны, но не обязывает Токио оказывать помощь, если атаке подвергнется Вашингтон.

Пока Трамп не предпринял никаких шагов по выходу из договора, и японские СМИ считают эту идею частным мнением американского президента.

После капитуляции во Второй мировой войне Япония приняла конституцию, запрещающую ей иметь вооружённы силы и принимать участие в войнах. После этого десятилетиями в Токио воздерживались от развития наступательных систем вооружений, хотя со времени Абэ усилились позиции "ястребов", считающих, что страна уделять гораздо большее внимание собственной обороне.

Информация о недовольстве договором появилась накануне саммита G20, для участия в котором Дональд Трамп прибудет в Осаку. Достоверно известно, что Трамп выступает с другими инициативами, тревожащими бывших союзников, в частности, он намерен ввести пошлины на импорт автомобилей.

Вместе с тем, посетив Страну восходящего Солнца около месяца назад, Дональд Трамп заявил, что американско-японский альянс прочен, как никогда.