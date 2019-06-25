Массовое отравление детей в поезде "Анапа - Екатеринбург" могло произойти из-за некачественной еды

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Напомним, воспитанники спортивной школы в количестве 60 детей и пятеро сопровождающих представителей школы ехали из оздоровительного лагеря от станции "Анапа" до станции "Екатеринбург-Пассажирский". В уральской столице они должны были пересесть на поезд "Волгоград - Нижневартовск" до станции "Сургут". Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети вдруг почувствовали себя плохо: налицо были все признаки пищевого отравления.

Впоследствии за медицинской помощью обратились шестеро детей, один был снят с поезда в Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ №9 с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Позже в больницу положили еще одного ребенка, а остальных отпустили по домам.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас проводится проверка: сразу по прибытии поезда на станцию были взяты пробы и образцы питания. Как отметили в ведомстве, предварительной причиной пищевого отравления юных спортсменов стали некачественные продукты.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Напомним, свою проверку также начали транспортные следователи.