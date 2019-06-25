22 Октября 2020
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Озеро Байкал (2013) | Фото: nnm.ru

Иванов: Доступ туристов на Байкал рано или поздно придется ограничить

Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов на территории. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, бытовые отходы растут "неимоверными темпами", "тонны мусора валяются на берегу".

Рано или поздно, отметил Иванов, придется ограничить поток туристов на Байкал, сообщает РИА Новости.

Ранее Счетная палата выяснила, что Министерство природы РФ может сорвать выполнение отдельных мероприятий нацпроекта "Экология". Опасения аудиторов вызвали, в частности, недостаточная охрана озера Байкал и не доведенная до всех регионов "мусорная реформа".

Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал" выполнена всего на 44,4%.

Аудиторы напомнили, что в прошлом году Минприроды должно было обеспечить строительство инфраструктуры для развития экологического туризма в районе озера Байкал. В результате ведомство использовало чуть больше половины выделенных на это средств и не успевает завершить работы в срок.

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Иванов: Доступ туристов на Байкал рано или поздно придется ограничить

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Теги: байкал, туристы, сергей иванов



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