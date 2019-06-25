22 Октября 2020
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Экономика Тюменская область
Грузовик Iveco Тюмень для Чукотки (2019) | Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменский завод "САВ" создал партию самосвалов для золотодобывающей компании из Чукотки

Тюменский завод "САВ" отправляет первую партию инновационных самосвалов на колесной базе "Ивеко" для работы на Чукотке. Заказчиком стала золотодобывающая компания, сообщили Накануне.RU в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В 2017 г. предприятие получило из бюджета региона субсидию в 4,2 млн руб. на создание и проведение испытаний опытного образца прицепа-самосвала. Получился автомобиль и прицеп увеличенной грузоподъемности, позволяющий работать в тяжелых дорожных условиях.

В начале 2018 г. опытный образец успешно прошел эксплуатацию на Верхне-Мунском месторождении. Ежедневно в условиях бездорожья автопоезд совершал два рейса от карьера до горно-обогатительной фабрики. Плечо перевозки — 340 км, за рейс автопоезд перевозит до 100 т, что сравнимо с одним железнодорожным вагоном. По итогам опытных испытаний компанией "АЛРОСА" размещен заказ на производство большей партии для постоянной работы. Вслед за первым заказчиком, ориентируясь на успешный опыт тестовой эксплуатации самосвалов "САВ" на территории Крайнего Севера, партию подобных самосвалов с задней разгрузкой заказала в Тюмени чукотская золотодобывающая компания.

Грузовик Iveco Тюмень для Чукотки(2019)|Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Первый заместитель генерального директора группы компаний "САВ" Радион Хамидуллин рассказал, что шесть автомобилей уже готовы к отправке на Чукотку, ещё девять автопоездов стоят в плане производства на лето текущего года. Автомобили для чукотской компании оборудованы кузовом, разгрузка которого осуществляется назад. Планируется эксплуатировать автомобиль в сцепе с прицепом. По мнению представителя заказчика, главного механика службы технического обслуживания и ремонта оборудования рудника "Двойной" ООО "Северное золото" Сергея Хлебалина, амосвалы такого типа позволяют существенно повысить эффективность транспортировки руды.

Заместитель директора областного департамента инвестиционного развития и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков отметил, что предприятие действующее, у него уже есть успешный опыт внедрения инженерных разработок.

"Мы были уверены в успешном завершении проекта, и не ошиблись. В результате автотранспорт, разработанный и собранный тюменским заводом, будет успешно работать на Чукотке, а в будущем и в других регионах со сложными климатическими условиями", - сказал он.

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Тюменский завод "САВ" создал партию самосвалов для золотодобывающей компании из Чукотки

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Теги: Iveco, САВ, завод



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