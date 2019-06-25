Не стало актрисы Аллы Покровской

Не стало актрисы Аллы Покровской. Она скончалась на 82-м году жизни, сообщает Super со ссылкой на МХТ им. Чехова.

Алла Покровская – актриса театра и кино, театральный режиссер, профессор школы-студии МХАТ. Народная артистка РСФСР.

Покровская родилась в театральной семье: оперного режиссера, народного артиста СССР Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. С детства мечтала стать актрисой, но родители возражали. Поэтому она поступила на филологический факультет Московского педагогического института, но, проучившись всего один год, оставила учёбу. Начала заниматься в театральном кружке при московском Доме учителя. Благодаря этой подготовке, Алла смогла поступить в школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына, который окончила в 1959 году.

После окончания учёбы была принята в труппу Московского театра "Современник", в котором проработала 45 лет.

В 1979 году Алла Покровская начала педагогическую деятельность. Преподавала на актёрском факультете школы-студии и в её зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа совместно с Университетом Карнеги — Меллон в Питтсбурге).

В 2004 году принята в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе.

Супругом Покровской был знаменитый актер и режиссер Олег Ефремов, сын – Михаил Ефремов.