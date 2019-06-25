В Курган едет министр природных ресурсов разбираться в "мусорных" тарифах
В Курган с официальным визитом приедет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Руководителя Минприроды ждут в Зауралье 28 июня, сообщили Накануне.RU источники в правительстве Курганской области.
В пресс-службе губернатора Зауралья информацию пока не подтвердили.
Ожидается, что Кобылкин проведет в Кургане ряд встреч, в том числе с главой региона Вадимом Шумковым, а также возглавит совещание по ситуации с "мусорными" тарифами в области.
Стоит отметить, что в Курганской области жители платят за вывоз мусора по старым тарифам.