22 Октября 2020
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Политика Курганская область
полпредство, совещание по вопросам национальной безопасности на территории УрФО (2018) | Фото: Накануне.RU

В Курган едет министр природных ресурсов разбираться в "мусорных" тарифах

В Курган с официальным визитом приедет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Руководителя Минприроды ждут в Зауралье 28 июня, сообщили Накануне.RU источники в правительстве Курганской области.

В пресс-службе губернатора Зауралья информацию пока не подтвердили.

Ожидается, что Кобылкин проведет в Кургане ряд встреч, в том числе с главой региона Вадимом Шумковым, а также возглавит совещание по ситуации с "мусорными" тарифами в области.

Стоит отметить, что в Курганской области жители платят за вывоз мусора по старым тарифам.

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В Курган едет министр природных ресурсов разбираться в "мусорных" тарифах

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Теги: Дмитрий Кобылкин, природные ресурсы, министр, визит, Курган, мусорная реформа



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