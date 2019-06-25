22 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Дональд Трамп (2017) | Фото: kremlin.ru

Кремль ведет подготовку к встрече Путина с Трампом на G20

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 возможна, подтвердили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подготовка ведется, передает РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил о встрече с Путиным, которая якобы должна состояться на саммите G20 в японской Осаке.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что считает ближайшей возможностью для встречи с американским президентом Дональдом Трампом саммит "двадцатки", который пройдет 28-29 июня.

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Кремль ведет подготовку к встрече Путина с Трампом на G20

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Теги: владимир путин, дональд трамп, G20



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