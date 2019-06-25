22 Октября 2020
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SSJ-100 Суперджет (2019) | Фото:МАК

Глава "Аэрофлота" впервые прокомментировал катастрофу SSJ-100 в Шереметьево

В Москве проходит годовое общее собрании акционеров "Аэрофлота". Оно уже стало знаковым, поскольку глава перевозчика Виталий Савельев впервые публично высказался по катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево в мае этого года. Тогда, напомним, погиб 41 человек, пока следствие опубликовало только предварительный отчет, в нем есть указания на недочеты в работе перевозчика.

"МАК сейчас свою работу завершает, есть предварительный анализ, много вопросов к нам и у нас много вопросов", - цитирует Савельева ТАСС. "Поэтому мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации", - добавил гендиректор.

Вместе с тем Савельев сообщил, что в 2018 году авиакомпания перевыполнила норматив по безопасности полетов.

"По уровню безопасности... Здесь я должен, прежде всего еще раз, пользуясь случаем, выразить свои искреннее соболезнования, от себя лично и от компании "Аэрофлот" по поводу трагедии, которая случилась 5 мая, но это было в этом году. И если мы вернемся в прошлый год, то уровень безопасности полетов в "Аэрофлоте", он все же соответствует самому высокому значению, у нас он был 99,974%. Норматив - 99,9%, мы перевыполняем", - сказал он.

"Производители отечественной техники", о которых говорит Савельев, это, в первую очередь, ОАК и входящая в нее компания "Гражданские самолеты Сухого", которая является непосредственным производителем "Суперджетов".

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Глава "Аэрофлота" впервые прокомментировал катастрофу SSJ-100 в Шереметьево

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Теги: аэрофлот, валерий савельев, катастрофа в шереметьево



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Ранее 25.06.2019 14:34 Мск Руководство "Аэрофлота" не получит премий из-за крушения SSJ100

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