Провал проектного финансирования жилищного строительства может вернуть "долевку"

С 1 июля жилищное строительство перейдет на схему финансирования через эскроу-счета. Использовать их застройщики уже могут в добровольном порядке, но компании не проявляют энтузиазма: на середину февраля 2019 г. подано лишь 275 заявок на открытие счетов эскроу в девяти уполномоченных банков. "Реформа" долевого строительства может привести к торможению ввода новых домов, из-за чего власти будут вынуждены отказаться от проектного финансирования, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно мониторингам Ernst & Young, в прошлом году только 183 жилых корпуса в 77 проектах в России строились с использованием счетов эскроу - это чуть больше 1% от общих объемов жилищного строительства. При этом счета застройщиков могут сопровлждать уже 95 банков.

Одна из причин вялого перехода на новую схему - ее сложность для отдельных категорий, говорит научный сотрудник лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Данилина. Например, при оплате квартир покупателем за счет материнского капитала, а также при использовании жилищных сертификатов или военной ипотеки. Другая причина - снижение прибыли застройщиков, доходность может сократиться в 1,5-2 раза.

"Больше всего это затронет небольших застройщиков и региональные девелоперские компании. Также применение счетов эскроу увеличивает номенклатуру рисков для участников, так как необходимо опасаться не только проблем с застройщиком, но и с банком", - говорит Данилина.

По ее словам, вариантов развития ситуации с проектным финансированием несколько: застройщики либо перейдут на новые правила, либо начнут искать способы привлекать деньги населения по новым схемам, либо притормозят ввод объектов. "После торможения темпов продаж новостроек провал проектного финансирования станет очевидным. В результате произойдет вынужденный возврат к старой схеме", - считает Данилина.