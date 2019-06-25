22 Октября 2020
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Эрик Бикфалви (2019) | Фото: Накануне.RU

Гол полузащитника "Урала" Бикфалви в стиле Бергкампа покорил английских болельщиков

Гол полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви покорил иностранных болельщиков.

Забитый мяч в 3-м туре прошедшего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) в ворота "Динамо" стал очень популярен, собрав в твиттере британского пользователя "Equine Silk 1882" свыше 5 млн просмотров. Пользователь выложил гол с подписью: "Кто чёрт возьми исполнил такое?".

Всё дело в эффектном приёме. Румынский полузащитник одним движением принял навес Николая Димитрова, переиграв защитника, а вторым касанием с лёта пробил в ближний угол Антона Шунина. Взятие ворот получилось необычным.

В комментариях гол Эрика сравнивали со знаменитым мячом голландца Денниса Бергкампа, забитым "Лестеру" в сезоне 1997/1998.

Отметим, что лучшим голом Английской Премьер-лиги (АПЛ) за всю её историю признан также гол Бергкампа, но уже в сезоне 2001/2002 "Ньюкаслу". Нападающий "Арсенала", стоя спиной к воротам, при приёме паса одним касанием обыграл защитника и поразил цель. Во всех трёх голах поразителен именно момент приёма мяча.

31-летний Бикфалви в интервью "Спорт-Экспрессу" признался, что рассчитывает на то, что его гол будет номинирован в этом году на премию FIFA имени Ференца Пушкаша (награда, которая вручается футболисту (или футболистке), забившему самый красивый гол года).

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Гол полузащитника "Урала" Бикфалви в стиле Бергкампа покорил английских болельщиков

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Теги: Эрик Бикфалви, Урал, Динамо, гол, просмотры, Деннис Бергкамп, премия Пушкаша



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