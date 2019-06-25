В Екатеринбурге сбили 10-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде: ребенок в больнице

В Екатеринбурге автомобиль сбил маленькую девочку, которая каталась на велосипеде. Ребенок в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в понедельник вечером напротив дома №2 на улице Баумана: водитель ВАЗ-21124 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пешеходный переход, где и сбил ехавшую девочку. В результате удара 10-летнюю велосипедистку с ссадинами и ушибами коленных суставов госпитализировали в детскую городскую больницу №9.

Вскоре прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что за рулем ВАЗа сидел 33-летний екатеринбуржец с четырехлетним стажем вождения. Также сотрудники полиции опросили участников и очевидцев.

Точные причины дорожного инцидента будут установлены в ходе начавшегося расследования.