22 Октября 2020
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Эдуард Бояков (2018) | Фото: butte-natte.livejournal.com

Путин не видел обращение артистов МХАТ и не собирается назначать туда худрука

Владимир Путин пока не видел обращение артистов МХАТ им. Горького, которые записали обращение к президенту России с просьбой сменить художественного руководителя заведения.

"Честно говоря, пока мы не видели. Но я никогда не знал, что именно президент Российской Федерации назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства", - цитирует Пескова радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в сети появилось видео, в котором труппа театра просит президента вернуть на место худрука Татьяну Доронину (85), которая больше 30 лет возглавляла МХАТ. Полгода назад Министерство культуры России перевело Доронину на пост президента театра, а худруком назначило Эдуарда Боякова.

"В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку, классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня. Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, поскольку на все наши обращения к вам мы получали только отписки из министерства культуры", - говорится в обращении.

Одна из актрис МХАТ – Лидия Матасова - заявила "Московскому комсомольцу", что Доронину фактически обманули, не предоставив "никаких прав на творческое руководство: всё отдано на откуп Боякову и его компании".

Напомним, заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

В январе этого года на пресс-конференции, посвященной кадровым перестановкам, Бояков заявил: "На мне ответственность за этот театр сегодня возложена учредителем. Должность президента - это должность почетная, очень важная. Мы безусловно рассчитываем, что Татьяна Васильевна будет участвовать в обсуждении планов, формировании стратегии, мы делаем все для этого. Контакт с ней у нас есть. Никакой трагедии я не наблюдаю, у нас рабочая хорошая атмосфера".

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Путин не видел обращение артистов МХАТ и не собирается назначать туда худрука

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Теги: мхат им. горького, татьяна доронина, художественный руководитель, эдуард бояков



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