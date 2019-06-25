Россияне будут летать на Мальдивы без визы

Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме. Соглашение подписали главы МИД РФ и Мальдивской республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид по итогам переговоров.

В 2018 году на островах архипелага отдохнули более 38 тысяч российских туристов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Безвизовый режим для россиян действует уже в 116 государствах. В мае вступило в силу соглашение о безвизовом въезде в Коста-Рику. Россияне смогут находиться в республике без визы в течение 90 дней.