"В городе нет системной работы". Губернатор Прикамья раскритиковал главу Перми

Губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал работу главы столицы региона Дмитрия Самойлова. Он полагает, что мэр не следит за вверенным ему городом, и видит 300-летнюю Пермь (торжества пройдут в 2023 г.) совсем другой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Говоря о том, каким он видит город, когда Перми исполнится 300 лет, Решетников отметил, что среди проектов, которые надо воплотить к 2023 г., - изменение дорожной инфраструктуры, строительство инфекционной больницы.

"Много проектов, которые в работе. Не всё успеем к 2023 г., они требуют массу усилий и денег. К 300-летию хочу, чтобы сам город изменился, планка. Благоустройство, в частности", - сказал он.

По его словам, он ранее жаловался Самойлову на то, что даже в центральных районах города есть "мёртвые" дворы, заросшие травой, и требовал исправить ситуацию. Недавно, гуляя по Перми с семьёй, губернатор зашёл в один из дворов по улице Кирова и застал его таким же неприбранным, как и ранее.

"Если косить траву будут там, где гуляет губернатор... так ведь не делается. Я не вижу в городе системной работы. Тяжёлое впечатление от работы главы остаётся. 300-летие – не пляски и крупные стройки, а ощущение в городе. Любить город – "пахать" по 16 часов шесть дней в неделю. На своих предыдущих работах я любил кропотливый труд – собирать людей и решать сложные задачи", - сказал Решетников.

Губернатор добавил, что, несмотря на то, что глава не всегда справляется со своей работой, другие чиновники мэрии серьёзно вкладываются в дело.

"Людмила Гаджиева – молодец, транспортную схему новую "тащит"", - сказал Решетников.

Напомним, в апреле на заседании гордумы прокурор Перми Виталий Дымолазов раскритиковал работу мэрии. Выступая перед депутатами с отчетом о деятельности надзорного ведомства в 2018 г., он обратил внимание на наиболее острые проблемы города. В частности, было выявлено более 36 тыс. нарушений закона. Рассмотрено более 14 тыс. жалоб, из них каждая пятая была признана обоснованной. На долю ЖКХ пришлось более 1 тыс. правонарушений. По словам прокурора, на территории города остро стоит проблема с расселением аварийного жилья. Площадь аварийных домов превышает 400 тыс. "квадратов" - это 748 домов. Непригодными для проживания признаны еще 509 помещений или 70 тыс. кв. м. Несмотря на большой объем работ, темпы расселения, по мнению Виталия Дымолазова, достаточно низкие.