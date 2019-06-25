"В городе нет системной работы". Губернатор Прикамья раскритиковал главу Перми

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Пермский край
Мэр Перми Дмитрий Самойлов (2017) | Фото: Накануне.RU

"В городе нет системной работы". Губернатор Прикамья раскритиковал главу Перми

Губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал работу главы столицы региона Дмитрия Самойлова. Он полагает, что мэр не следит за вверенным ему городом, и видит 300-летнюю Пермь (торжества пройдут в 2023 г.) совсем другой, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Говоря о том, каким он видит город, когда Перми исполнится 300 лет, Решетников отметил, что среди проектов, которые надо воплотить к 2023 г., - изменение дорожной инфраструктуры, строительство инфекционной больницы.

"Много проектов, которые в работе. Не всё успеем к 2023 г., они требуют массу усилий и денег. К 300-летию хочу, чтобы сам город изменился, планка. Благоустройство, в частности", - сказал он.

По его словам, он ранее жаловался Самойлову на то, что даже в центральных районах города есть "мёртвые" дворы, заросшие травой, и требовал исправить ситуацию. Недавно, гуляя по Перми с семьёй, губернатор зашёл в один из дворов по улице Кирова и застал его таким же неприбранным, как и ранее.

"Если косить траву будут там, где гуляет губернатор... так ведь не делается. Я не вижу в городе системной работы. Тяжёлое впечатление от работы главы остаётся. 300-летие – не пляски и крупные стройки, а ощущение в городе. Любить город – "пахать" по 16 часов шесть дней в неделю. На своих предыдущих работах я любил кропотливый труд – собирать людей и решать сложные задачи", - сказал Решетников.

Пермь набережная(2019)|Фото: Накануне.RU

Губернатор добавил, что, несмотря на то, что глава не всегда справляется со своей работой, другие чиновники мэрии серьёзно вкладываются в дело.

"Людмила Гаджиева – молодец, транспортную схему новую "тащит"", - сказал Решетников.

Напомним, в апреле на заседании гордумы прокурор Перми Виталий Дымолазов раскритиковал работу мэрии. Выступая перед депутатами с отчетом о деятельности надзорного ведомства в 2018 г., он обратил внимание на наиболее острые проблемы города. В частности, было выявлено более 36 тыс. нарушений закона. Рассмотрено более 14 тыс. жалоб, из них каждая пятая была признана обоснованной. На долю ЖКХ пришлось более 1 тыс. правонарушений. По словам прокурора, на территории города остро стоит проблема с расселением аварийного жилья. Площадь аварийных домов превышает 400 тыс. "квадратов" - это 748 домов. Непригодными для проживания признаны еще 509 помещений или 70 тыс. кв. м. Несмотря на большой объем работ, темпы расселения, по мнению Виталия Дымолазова, достаточно низкие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"В городе нет системной работы". Губернатор Прикамья раскритиковал главу Перми

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Решетников, Дмитрий Самойлов, пресс-конференци



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети