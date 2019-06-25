22 Октября 2020
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Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, УОМЗ (2018) | Фото: function.mil.ru

Вице-премьеру Борисову на выставке "Армия-2019" показали "фитнес для крыс"

В Подмосковье проходит выставка "Армия-2019", которую сегодня посетил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

На одном из стендов выставки – технопарка "ЭРА" – высокопоставленному чиновнику показали устройство, которое Борисов назвал "фитнесом для крыс".

Во время обхода стенда технопарка Борисову показали "прибор для оценки физической работоспособности у лабораторных животных", представляющий закрытую коробку с тремя беговыми дорожками. Установка, как пояснили разработчики, предназначена для исследования влияния медицинских препаратов или отравляющих веществ на физическую активность лабораторных животных, передает РИА Новости.

"Фитнес для крыс, получается", - прокомментировал изобретение Борисов.

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Вице-премьеру Борисову на выставке "Армия-2019" показали "фитнес для крыс"

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Теги: армия-2019, юрий борисов, фитнес, испытания, лаборатория



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