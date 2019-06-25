В Подмосковье около сотни таджиков отравились неизвестным веществом

На заводе в Московской области почти 100 жителей Таджикистана отравились непонятным веществом.

Часть людей уже находится в больнице, другие ждут своей очереди к врачу, говорит автор видео, которое опубликовал "Mash".

В сообщении говорится, что все произошло на предприятии "Одинцово" - после ужина работники - граждане Таджикистана - пожаловались на резкие боли в желудке. Кто-то тут же потерял сознание и был отправлен на "скорой" в больницу.

"Mash" пишет, что руководство предприятия не приехало на место ЧП, чтобы разобраться в ситуации. По словам самих работников, начальство заставляет их кушать только в столовой предприятия, а пища там готовится из просроченных продуктов.