22 Октября 2020
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Общество За рубежом
Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта принц Уильям принц Джордж (2017) | Фото:twitter.com/KensingtonRoyal

Принцу Уильяму запретят летать в самолетах вместе со старшим сыном

В британской королевской семье существуют правила, которые в наше время выглядят уже достаточно абсурдно, но, по традиции, сохраняются и мешают ее членам нормально жить.

Например, в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже в скором времени начнутся перемены. Уильям является вторым в очереди на британский престол и после того, как трон займет принц Чарльз, герцог Кембриджский станет принцем Уэльским, наследником престола. Позже та же участь постигнет его старшего сына, принца Джорджа.

Когда Джорджу исполнится 12 лет, Кейт больше не сможет путешествовать одновременно с мужем и старшим сыном, как, собственно, и сами отец и сын не смогут вместе подняться на борт одного самолета.

 

Правило связано с теми временами, когда авиация была еще очень не безопасной, и если вся королевская семья поднималась на борт, то королевство рисковало остаться без наследника. Теперь таких вероятностей куда меньше, хотя, стоит признать, в авиакатастрофах частенько имена погибших объединяются одной фамилией. Этот риск будет исключен, если на борту не будет сразу обоих наследников престола. По этой же причине, например, президент и вице-президент США никогда не летают на одном самолете вместе – страна может внезапно быть обезглавлена.

Впрочем, Кейт и Уильям уже не раз путешествовали и с Джорджем, и с его сестрой Шарлоттой. Правда, каждый раз для полета вместе им приходится получать официальное разрешение Елизаветы II. Кембриджи достаточно часто летают регулярными рейсами обычных авиакомпаний, так что они не застрахованы от любых напастей, которые могут постичь рядовых пассажиров, и королевские ВВС их не сопровождают.

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Принцу Уильяму запретят летать в самолетах вместе со старшим сыном

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Теги: британская королевская семья, принц уильям, самолет, наследник престола, принц джордж, кейт миддлтон



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